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27 сентября 2026
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Культура

На «Воздухе Карелии» будет работать гостиница «под ключ»

На «Воздух Карелии» вновь появится палаточный городок
палаточный_городок
Фото: «Петрозаводск говорит»

В июне 2027 года на поле аэродрома «Пески» в Петрозаводске вновь состоится фестиваль «Воздух Карелии» (6+) и появится палаточный городок. 

Организаторы предлагают проживание в своей палатке или в гостинице «под ключ». Последний вариант рассчитан на проживание двух человек. 

Плюсов проживания в палаточном городке много: от природных красот, близости Онежского озера и столицы Карелии (если иногородним гостям захочется прикоснуться к истории города и познакомиться с его достопримечательностями) до безопасности и условий проживания: будут душевые, туалеты, водопровод, освещение и вежливая охрана. Кроме того, рядом есть магазины и остановки общественного транспорта.

Все варианты размещения, правила и подробности — в группе фестиваля.

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