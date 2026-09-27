На «Воздухе Карелии» будет работать гостиница «под ключ»

На «Воздух Карелии» вновь появится палаточный городок

Фото: «Петрозаводск говорит»

В июне 2027 года на поле аэродрома «Пески» в Петрозаводске вновь состоится фестиваль «Воздух Карелии» (6+) и появится палаточный городок.

Организаторы предлагают проживание в своей палатке или в гостинице «под ключ». Последний вариант рассчитан на проживание двух человек.

Плюсов проживания в палаточном городке много: от природных красот, близости Онежского озера и столицы Карелии (если иногородним гостям захочется прикоснуться к истории города и познакомиться с его достопримечательностями) до безопасности и условий проживания: будут душевые, туалеты, водопровод, освещение и вежливая охрана. Кроме того, рядом есть магазины и остановки общественного транспорта.

Все варианты размещения, правила и подробности — в группе фестиваля.