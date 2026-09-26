Кролик, костыли, кольцо с бриллиантами: узнали, что забыли в Эрмитаже

Кроме традиционных зонтов, очков и телефонов посетители умудрились оставить в музее много удивительного

Фото создано с помощью Алиса AI

Сотрудники одного из крупнейших в мире музеев, который находится в Санкт-Петербурге, собирают и регистрируют все оставленные посетителями вещи. В топе потеряшек, естественно, телефоны, очки, зонты, документы, кошельки, сумки. Но есть и такие, которые удивляют.

О необычных находках и курьезных случаях пишет издание «Деловой Петербург».

В Эрмитаже в разное время находили оставленные посетителями вставную челюсть, костыли, драгоценное кольцо с бриллиантами и даже миллион рублей. Не верится? Ан нет – теряли, забывали.

Были и забавные ситуации. Так, в Большом дворе на траве как-то нашли накрытую тканью клетку с кроликом. Выяснилось, что гостья Северной столицы путешествовала со своим питомцем, а так как с животными в музей нельзя, то оставила его «на свежем воздухе».

Гость из арабской страны однажды обронил платиновое обручальное кольцо с бриллиантами. Сотрудники разводили руками – они нашли лишь неказистое и заляпанное грязью кольцо, которое даже показывали, нанизав на шариковую ручку. Растерянность сотрудников сменилась невиданным удивлением, когда, увидев неприглядное «украшение», мужчина возликовал. Он поскоблил-потер кольцо и показал его внутреннюю поверхность: а там – инкрустация из бриллиантов.

В Эрмитаже налажена громкая связь, но о найденных вещах по ней не сообщают. Объявление «Кто потерял миллион?», а теряли и больше, со слов работников музея, вызвало бы ненужный ажиотаж. По найденной вещи сотрудники сразу пытаются найти владельца, стараясь застать его ещё на месте, в музее. А так – практически как детективы – звонят в консульства (если гость иностранец), на работу (если в сумке визитка), в банки (если найдена банковская карта с фамилией). Искали даже через поликлинику – в паспорте была указана группа крови и стояла печать медучреждения.

В Книге учёта потерянных вещей музея фигурируют костыли, парики, накладные косы, вставные челюсти и путеводитель по нью-йоркскому метро. Сумки с картошкой, перцами и кабачками – не хранят. Ценные вещи через 14 дней передаются в полицию, остальное спустя месяц утилизируют.