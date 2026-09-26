Костомукшанин пытался оспорить наказание – ведь он был трезв за рулем

Трезвый водитель отказался пройти медосвидетельствование и получил штраф и лишение прав

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В Костомукше трезвого водителя – проверка на месте показала нулевой результат – оштрафовали и лишили прав за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения. Автомобилист, не согласившись с таким решением, подал в суд жалобу с требованием отменить постановление. Подробнее об этом рассказали в паблике Костомукшского горсуда.



Как стало известно, водителя остановили сотрудники ГАИ, проверили на состояние опьянения – алкоголь не выявили, однако костомукшанина направили освидетельствование в медучреждение, но мужчина отказался его проходить. Мировой суд оштрафовал водителя на 45 тысяч рублей и на 2 года лишил его права управлять машиной.

Водитель из Костомукши попытался оспорить наказание, ссылаясь на то, что у сотрудников ГАИ не было оснований отправлять его на медосвидетельствование – ведь проверка на месте не показала опьянение, а значит это было незаконно.

Однако суд пришел к выводу, что процедура направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения сотрудниками полиции была соблюдена. В данном случае наказание последовало именно за отказ выполнить законное требование дорожных полицейских о прохождении освидетельствования.



В итоге суд Костомукши жалобу мужчины не удовлетворил, оставив в силе наказание – штраф и лишение прав.