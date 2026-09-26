Эх, Вовчик: грузовик неудачно развернулся на мосту на севере Карелии

Автомобиль провалился на мосту и загорелся в Беломорском округе

Фото: Госкомитет Карелии по безопасности

Сегодня, 26 сентября, около 17:10 в посёлке Сосновец загорелся грузовой автомобиль Mercedes-Benz. О том, как все произошло, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

При выполнении разворота грузовик провалился на мосту, что привело к замыканию аккумуляторов и возгоранию. Пожарные Беломорска, получив сигнал о пожаре, выехали на место происшествия.

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Пожар потушили, ликвидировав очаг возгорания и не допустив распространения огня. При пожаре никто не пострадал, добавили в ведомстве.

P.S. Грузовик получил различные повреждения. Не пострадала лишь расположенная в центре лобового стекла грузовика приметная табличка с надписью «Вовчик».