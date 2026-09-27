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27 сентября 2026
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Финляндия

Из России в Финляндию завезли накладные бороды почти на 7 тысяч евро

В финской таможне рассказали, сколько накладных бород и игральных карт экспортировали из России
накладные бороды
Фото создано с помощью Алиса AI

Введённые против России санкции ЕС прежде всего касаются энергоносителей, металлов и оборудования, в то время как ввоз иных товаров разрешен. За год из России в скандинавскую страну доставляют товары примерно на 840 млн евро, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.

По данным источника, в этом году в Финляндию ввезли искусственные бороды, парики и похожие товары примерно на 7 тыс. евро, а в 2025 году — игральные карты на 10 тысяч евро.

Российские товары попадают в Финляндию через страны Балтии.

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