Мужчина и женщина потерялись в лесах Суоярвского округа

Стало известно, как завершилась история поисков двух заблудившихся в Суоярвском округе

Фото: «Петрозаводск говорит»

Несмотря на погоду и время суток, поисковики Карелии оперативно реагируют на поступившие заявки. В этот раз они отправились на поиск мужчины и женщины, потерявшихся в лесах Суоярвского района.

По данным паблика «Питкяранта. АНО ДПСО «Длинный Берег», тревожная информация поступила вчера в шестом часу вечера. Дежурный передал координаты поисковикам, и команда из пяти человек устремилась на место.

Спустя менее трех часов после поступления заявки заблудившихся удалось обнаружить. В 20 часов их вывели из леса целыми и невредимыми.

Ранее мы писали о пенсионерке из Карелии, которая на четыре дня провела в лесу.