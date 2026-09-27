Мужчина и женщина потерялись в лесах Суоярвского округа

Несмотря на погоду и время суток, поисковики Карелии оперативно реагируют на поступившие заявки. В этот раз они отправились на поиск мужчины и женщины, потерявшихся в лесах Суоярвского района.
По данным паблика «Питкяранта. АНО ДПСО «Длинный Берег», тревожная информация поступила вчера в шестом часу вечера. Дежурный передал координаты поисковикам, и команда из пяти человек устремилась на место.
Спустя менее трех часов после поступления заявки заблудившихся удалось обнаружить. В 20 часов их вывели из леса целыми и невредимыми.
Ранее мы писали о пенсионерке из Карелии, которая на четыре дня провела в лесу.