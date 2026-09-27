Автор карельского журнала «Арка» получила Беляевскую премию

Библиограф Национальной библиотеки Карелии Елена Вознесенская победила в престижном литературном конкурсе

Фото: Михаил Никитин

Автор интернет-журнала о культурных событиях «Арка» Елена Вознесенская сегодня, 27 сентября, стала лауреатом международной литературной премии имени Александра Беляева.

Елена Вознесенская — библиограф сектора редких книг и работы с книжными памятниками Национальной библиотеки Карелии. Она заняла первое место в номинации «За книгу, подборку материалов или наиболее интересные реализованные проекты в течение предыдущего года».

Беляевская премия учреждена для поощрения авторов, успешно работающих в жанре научно-популярной литературы. Сегодня свои медали также получили писатели Лукьяненко и Водолазкин. Впервые за 30 лет вручаются премии писателям-фантастам.

Image

1759 работ было подано на конкурс, после машинного отсева осталось 402. Шорт-лист составил 37 работ, лауреатов — пятеро. Престижно, что среди них — автор нашего карельского журнала «Арка».

«Очень приятно, что жюри конкурса оценило совершенно иной подход к журналистике. Елена Вознесенская не боится длинных предложений и трудных слов, она «глубоко копает», ей интересны мелочи, детали. Надеюсь, что и нашим читателям тоже»,

— рассказала нашей редакции главный редактор журнала «Арка» Мария Шамраева.

Впервые в составе жюри конкурса был искусственный интеллект — с правом совещательного голоса.