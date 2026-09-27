Ночью в Карелии пройдут дожди

28 сентября воздух в Карелии прогреется до 16 градусов

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Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в понедельник, 28 сентября.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в республике будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +3...+8 °C, днём +11...+16 °C.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 °C, днём +14...+16 °C. Атмосферное давление будет расти.