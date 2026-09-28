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28 сентября 2026
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Происшествия

Квартира выгорела в воскресенье в райцентре в Карелии

Пожарные Пряжинского района были подняты по тревоге 27 сентября
Пожар в Пряже
Фото ОПС Пряжинского района

В воскресенье, 27 сентября, в поселке Пряжа произошел пожар. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

По данным источника, сигнал о происшествии на улице Гористая поступил на пульт дежурного в 16:18. На место выехали местные спасатели, а также один специалист из поселка Матросы. Выяснилось, что горит квартира в четырехквартирном жилом доме. В 17:00 пожар был ликвидирован. Помещение было повреждено, а люди не пострадали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что грузовик загорелся после неудачного разворота на севере Карелии.

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