Штраф за незаконный вылов раков в России увеличили почти в 15 раз

Власти России ужесточили штрафные санкции из-за угрозы сокращения популяции пресноводного рака

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Со 115 до 1 688 рублей увеличился в России штраф за незаконный вылов речных раков. Нарушителям придется платить за каждого членистоногого независимо от его размера и веса, об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства России.

При этом штраф будет взыскиваться отдельно от наказания за браконьерство.

Власти страны пошли на такую меру из-за угрозы существенного сокращения популяции пресноводного рака.

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