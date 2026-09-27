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27 сентября 2026
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Россия

Штраф за незаконный вылов раков в России увеличили почти в 15 раз

Власти России ужесточили штрафные санкции из-за угрозы сокращения популяции пресноводного рака
раки в ведре
Фото создано с помощью Алиса AI

Со 115 до 1 688 рублей увеличился в России штраф за незаконный вылов речных раков. Нарушителям придется платить за каждого членистоногого независимо от его размера и веса, об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление правительства России.

При этом штраф будет взыскиваться отдельно от наказания за браконьерство.
Власти страны пошли на такую меру из-за угрозы существенного сокращения популяции пресноводного рака.

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