Зачем даме лодка. Верховный суд Карелии рассмотрел жалобу Орловой

В истории строительства дома на берегу Логмозера поставлена точка

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

22 сентября 2026 года Верховный суд Карелии поставил точку в затянувшейся истории с возведением дома в Заозерье, который неожиданно для местных жителей возник на берегу озера Логмозера в начале 2024 года.

В июне 2026 года судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова удовлетворила иск заозерской администрации, признала строение самовольной постройкой и обязала ответчицу Ларису Орлову снести данное сооружение. Естественно, Орлова попыталась обжаловать решение районного суда.

История возникновения строения, оказавшегося предметом судебного спора, скандальна, с какой бы стороны на нее ни взглянуть.

Изначально, в далеком 2013 году, земельный участок на берегу Логмозера был предоставлен в аренду индивидуальному предпринимателю для строительства причальных сооружений. Их, правда, он возводить не стал. В декабре 2023 года он переуступил права аренды Орловой. Причальных сооружений не появилось, зато в рекордные сроки на участке построили дом.

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Внешне неуклюжее строение выросло в непосредственной близости от автодороги. Причем ухитрилось залезть и на 20-метровую береговой полосу. В общем, у местных жителей не было ни малейшего шанса не увидеть эту новостройку и не усомнится в законности ее возведения.

Главную роль в том, что историю не удалось замять, и она дошла до суда, сыграл житель Заозерья Томас Хайнрих. А попытки такие были. Весной 2024 года Глава Заозерского сельского поселения Татьяна Шалапанова направила в суд исковое заявление о сносе строения, но когда дело стали рассматривать, перестала являться на заседания. Дело оставили без рассмотрения, но жители Заозерья проявили настойчивость, и заозерской администрации пришлось повторно обратиться с иском в суд.

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Ответчица Лариса Орлова в суде так и не появилась, зато однажды пришел ее супруг – полковник полиции в отставке Николай Красовский, в прошлом начальник петрозаводской полиции.

В ноябре 2025 года Министерству имущественных и земельных отношений РК пришлось расторгнуть в одностороннем порядке договор аренды земельного участка. Это произошло после проверки прокуратуры и письма на имя министра, в котором было указано, что земельный участок используется не по целевому назначению, а переуступка права по договору аренды была заключена без согласия арендодателя.

Позиция ответчицы состояла в том, что строение не является капитальным объектом, хотя по первоначальному проекту строили именно капитальное сооружение. По словам представителя ответчицы, выросший рядом с автотрассой дом – совсем не дом, а строение для хранения лодок и спортивного инвентаря, то есть часть так и не построенных причальных сооружений.

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В Верховном суде Карелии представитель Орловой продолжила рассказывать о помещении для лодок. Был допрошен эксперт, который проявил чудеса виртуозности, пытаясь не признать строение капитальным объектом и одновременно объяснить существование фундамента. Позиция эксперта вызвала немало вопросов у судей. И немудрено. Как относиться к словам эксперта, который утверждает, что есть ленточный фундамент, но как-то не до конца, и вообще это скорее бетон в виде ленты? Перенести его на другое место, согласился эксперт, нельзя, а вот строение можно, так как это сборная конструкция. Из этого сочетания бетона в виде ленты и сборной конструкции в виде дома он сделал вывод, что объект является некапитальным. По версии эксперта, строение на берегу озера – это часть причального комплекса. Правда, у ответчицы нет даже договора на водопользование.

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Весьма вольно эксперт интерпретировал и водное законодательство. Когда Томас Хайнрих, участвовавший в процессе в качестве третьего лица, спросил, почему здание, которое залезло на 20-метровую береговую полосу, не нарушает прав третьих лиц, эксперт заметил, что раз нет забора, то, значит, и права не нарушены. То, что на береговой полосе находится часть здания, у эксперта никакой тревоги не вызвало. Хайнрих высказал сомнение, что строение с комнатами, окнами и санузлом, планируется использовать для хранения лодок. У судей по этому поводу тоже возникли вопросы. Представитель ответчицы сообщила, что Орлова живет в Петрозаводске, предпринимательством не занимается и строение возводила для личного использования. Предположу, что судьи так и не получили ответа на свой вопрос, зачем даме лодки и помещение для их хранения, если своего дома в Заозерье у нее нет, да и предпринимательством она не занимается.

Шалапанова, которая все же пришла на второе заседание в Верховном суде Карелии, высказалась предельно четко. Она отметила, что сооружение находится в зоне затопления, а с 1 августа 2026 года законодательство запрещает любое строительство на таких территориях. Она также напомнила, что у ответчицы нет договора на водопользование, а МИЗО уже расторгло договор аренды земли. Татьяна Шалапанова просила оставить решение суда первой инстанции без изменения.

В ходе судебного заседания представитель Орловой упомянула о какой-то переписке с администрацией Прионежского района, датированной 2023 годом, где администрация указывает на возможность использования земли для сооружения причального комплекса. Правда, в суд подобных документов представлено не было.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Ларисы Орловой. Другими словами, ответчица обязана убрать незаконное строение, возведенное на берегу озера. Дело за малым – проследить, чтобы судебное решение было исполнено. Как показывает опыт, добиться этого бывает непросто.