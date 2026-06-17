Прионежский суд решил судьбу скандального дома в Заозерье

Строение из "помещения для инвентаря" превратилось в "некапитальный объект"

Фото: Томас Хайнрих

18 июня 2026 года в Прионежском районном суде судья Татьяна Баранова вынесла решение по долгоиграющему спору о сносе самовольной постройки в селе Заозерье, который тянется с весны 2024 года.

Речь идет о внушительных размеров строении, которое появилось в начале 2024 года между автомобильной трассой и берегом озера Логмозера. Дом частично залез в 20-метровую береговую полосу, а от автомобильной дороги его отделяют всего 6 метров.

Жители села Заозерья усомнились в законности появления этого здания и стали обращаться в самые различные органы власти. Подозрения граждан подтвердились. Многочисленные проверки зафиксировали грубейшие нарушения законодательства. Минприроды РК установило, что здание «залезло» на береговую полосу озера. Было подтверждено, что на участке возводится объект капитального строительства, а сам земельный участок используется не по целевому назначению. Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору квалифицировал строение как объект с признаками самовольной постройки.

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Постепенно стала понятна и цепочка, по которой земельный участок перешел в аренду к Ларисе Орловой, затеявшей стройку. Земельный участок был предоставлен администрацией Прионежского района в аренду индивидуальному предпринимателю Владимиру Кустачеву для строительства причальных сооружений в 2013 году, а в декабре 2023 года Кустачев переуступил права аренды Орловой. Причальных сооружений так и не появилось, зато вырос дом.

Принципиальную роль в том, что дело не только дошло до суда, но и завершилось вынесением судебного решения, сыграл житель Заозерья Томас Хайнрих. В судебном процессе он участвовал в качестве третьего лица.

По настоянию администрации Прионежского района, которая уведомила Главу Заозерского сельского поселения Татьяну Шалапанову о существовании самовольной постройки, весной 2024 года она направила в суд заявление о сносе строения. Когда дошло до рассмотрения дела, Шалапанова просто перестала являться в суд. В результате дело оставили без рассмотрения. Настойчивость граждан заставила заозерскую администрацию вновь направить иск в суд. Только 5 марта 2025 года дело стали рассматривать по существу.

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Ответчица Лариса Орлова на заседаниях не появлялась. Зато однажды пришел ее супруг — полковник полиции в отставке Николай Красовский, в прошлом начальник петрозаводской полиции.

Представители ответчика пытались убедить суд, что появившийся на берегу озера дом — это помещение для хранения лодочного инвентаря, то есть сооружение, необходимое для эксплуатации причальных сооружений. Подобное объяснение при полном отсутствии причала звучало неубедительно. Да и внешне строение слишком уж походило на жилой дом. Представитель заозерской администрации на одном из судебных заседаний, слушая рассказы о важности хранения инвентаря, не выдержала:

«Понятно, что это жилой дом строится».

По делу была назначена судебная экспертиза.

На заседании суда 18 июня много говорили в выводах, к которым пришел эксперт. Они оказались, мягко говоря, неоднозначными. По мнению эксперта, возведенный на берегу дом является некапитальным строением. Это поменяло и стратегию защиты. Как отметил представитель ответчика Сергей Казаков, невозможно признать объект самовольным строением, если он не является капитальным. В связи с этим, он просил суд признать право собственности на возведенный объект, предназначенный для обслуживания причальных сооружений. Самое смешное, что изначальная проектная документация делалась под объект капитального строительства. После экспертизы представитель ответчика принес в суд «исправленный» проект, где возведенное строение превратилось в некапитальный объект.

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Представителя заозерской администрации в суде не было, что дало повод Казакову предположить:

«Я думаю, что истец по первоначальному иску не случайно в судебный процесс не явился, ознакомившись с заключением эксперта».

Позицию заозерской администрации пришлось защищать Томасу Хайнриху. И сделал он это весьма убедительно. Он напомнил, что земельный участок, на котором стоит дом, находится в зоне рекреационно-туристических объектов, что позволяет разместить здесь только сам пирс, а не отдельные здания по обслуживанию причала. Хайнрих усомнился в выводах эксперта относительно некапитального характера строения, так как эксперт не вскрывал грунт и не мог определить, есть ли ли у объекта фундамент. Он напомнил, что инспектор комитета по строительному надзору при визуальном осмотре объекта распознал железобетонный монолитный фундамент. К тому же строение заходит на 20-метровую береговую полосу, что является грубейшим нарушением законодательства, а также расположен в зоне подтопления.

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Но самым важным обстоятельством стал тот факт, что еще 11 ноября 2025 года Министерство имущественных и земельных отношений РК расторгло с Орловой договор аренды земельного участка. Запись о регистрации аренды была также удалена из Единого государственного реестра недвижимости. Как отметил Хайнрих:

«Ответчик утратил любые законные права на пользование данным земельным участком. Без законного права на землю любое строение — как капитальное, так и некапитальное - не может находиться на нем, независимо от соответствия техническим нормам».

Интересно, что Сергей Казаков заметил:

«Мы продолжаем пользоваться этим участком. Нам никто не предъявил никаких требований о его освобождении».

Татьяна Баранова удовлетворила иск заозерской администрации, признала строение самовольной постройкой. Суд обязал Ларису Орлову снести данное сооружение. У нее еще осталась возможность обжаловать это решение в Верховном суде РК. Но при наличии такого «букета» нарушений, вряд ли апелляционная инстанция изменит решение Прионежского районного суда.

История с домом в Заозерье лишь добавляет еще один штрих к пестрой мозаике нарушений в области земельных отношений. И вновь, только благодаря упорству граждан, дело дошло до суда, несмотря на явное нежелание местной администрации наводить порядок в береговой зоне. Даже расторжение договора аренды, который, откровенно говоря, МИЗО приняло под давлением республиканской прокуратуры, не заставило Орлову отказаться от использования участка, к которому она не имеет сейчас уже никакого отношения. Порой органы власти демонстрируют какое-то удивительное безволие именно там, где нужно навести порядок. В Карелии это особенно ярко проявляется в сфере земельных отношений.