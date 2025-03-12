Дом на берегу озера в суде превратился в помещение для инвентаря

Текст, фото: Антонина Кябелева

В начале марта в Прионежском районном суде началось рассмотрение по существу очередной «земельной» истории, о которой мы уже рассказывали. Речь идет о строительстве дома в селе Заозерье.

В начале 2024 года на берегу озера Логмозера появилось строение, которое частично «залезло» на береговую полосу. С другой стороны, новостройка оказалась максимально приближена к автомобильной дороге. Согласно заключению госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору, расстояние между сооружением и улицей составляет около 6 метров.

Не заметить дом, который буквально маячил перед глазами местных жителей, было невозможно. Граждане стали обращаться в различные инстанции с просьбой провести проверку законности этого строительства. Тем более что речь шла о береговой полосе, которая по закону предназначена для общего пользования.

Сомнения граждан в правомерности строительства на берегу озера подтвердили многочисленные проверки, зафиксировавшие грубейшие нарушения законодательства. Минприроды РК установило, что большая часть здания расположена в береговой полосе Логмозера, что является нарушение Водного кодекса РФ. Было подтверждено, что на участке с кадастровым номером 10:20:0020110:166 возводится объект с признаками капитального строения. Управление Росреестра по РК провело выездное обследование земельного участка и обнаружило, что он используется не по целевому назначению. Госкомитет по строительному надзору выявил объект с признаками самовольной постройки.

Администрация Прионежского района уведомила главу Заозерского сельского поселения Татьяну Шалапанову о существовании самовольной постройки, с тем чтобы она обратилась с иском в суд. Весной 2024 года Шалапанова направила в суд заявление о сносе самовольной постройки. Дело начали рассматривать, но истец перестал являться в суд. В результате земельный спор оставили без рассмотрения, сдав дело в архив. Мне удалось получить у Татьяны Шалапановой комментарий по поводу ее неявки в суд. Она утверждает, что была занята другими делами.

Возможно, очередное сомнительное строительство сошло бы с рук гражданам, его затеявшим, если бы не жители села, не пожелавшие мириться с подобным освоением берега озера. В конце ноября 2024 года я съездила в Заозерье, чтобы лично посмотреть на объект, так возмутивший сельчан. Каркас дома едва поместился между автодорогой и озером. Сооружение было окружено строительными подмостками, а береговая полоса небрежно перекопана. Жители Заозерья рассказали, что дом возводился в спешном порядке.

Настойчивость граждан все же заставила заозерскую администрацию вновь обратиться с иском в суд. Причем иск приняли не сразу, так как в исковом заявлении были какие-то неточности. Граждане проявили бдительность и постоянно выясняли у главы заозерской администрации ситуацию, связанную с подачей иска в суд. В результате исковое заявление было принято к рассмотрению в январе 2025 года. Несколько предварительных судебных заседаний прошли без присутствия ответчика.

Только 5 марта, когда суд приступил к рассмотрению дела по существу, в заседании принял участие представитель ответчика Ларисы Орловой, нынешнего арендатора земельного участка с сомнительным домом.

Для того чтобы в какой-то момент дело вновь не забуксовало, в качестве третьего лица в судебном разбирательстве пожелал участвовать житель Заозерья Томас Хайнрих.

Ранее было выявлено, что построенное здание выходит за пределы земельного участка. Представитель Орловой пояснил в суде, что удалось исправить, как он выразился, «реестровую ошибку» и увеличить площадь земельного участка:

«Сейчас дом не выходит за пределы земельного участка».

Исковые требования, по его словам, Лариса Орлова не признает. Появившееся строение ответчик пытается представить как «помещение, необходимое для эксплуатации причальных сооружений». Дело в том, что земельный участок был предоставлен администрацией Прионежского района в аренду индивидуальному предпринимателю Владимиру Кустачеву для строительства причальных сооружений еще в 2013 году. В декабре 2023 года Кустачев переуступил права аренды Орловой.

Томас Хайнрих не мог взять толк, зачем строить помещение для эксплуатации причала, если самого причала не существует. Представитель Орловой пояснил, что «сначала строится то, что не взаимодействует с водной средой». По его версии, есть несколько этапов строительства, и так называемое сооружение, предназначенное для хранения лодочного инвентаря, построили в первую очередь. При этом самого проекта еще нет. Представитель ответчика рассказал, что проектно-сметную документацию (ПСД) Орлова заказала у компании «Макромир», оплатила работы, но никак не может получить ПСД, хотя срок сдачи проекта истек в октябре 2024 года. По словам представителя ответчика, у его доверительницы пока нет никакого представления, как будут выглядеть причальные сооружения, так как нет проекта.

Судья Татьяна Баранова пыталась понять, как при полном отсутствии понимания будущей конфигурации причальных сооружений построили здание для их эксплуатации. Представитель Орловой настаивает, что новостройка прекрасно привязывается к будущим причальным сооружения. Убедиться в этом, по его словам, можно, когда будет готов проект. Но ПСД нет.

Он даже обратился к судье Татьяне Барановой с ходатайством истребовать проект у компании «Макромир», чем, конечно, ее удивил. Она поинтересовалась, почему суд должен истребовать проект?

«Потому что у нас это не получилось»,

- сказал представитель ответчика.

Судья отказала в удовлетворении этого ходатайства.

Что сделала ответчица, чтобы получить разрешение на строительство? Это был еще один вопрос Татьяны Барановой. По словам представителя Орловой, она устранила реестровую ошибку и заключила договор на проведение проектных работ. Естественно, от внимания судьи не укрылось, что на момент проведения проектных работ здание было почти построено. Судя по протоколу прошлогоднего судебного разбирательства, на аналогичный вопрос тогда ответили, что просто поторопись.

Представитель ответчика настаивает на добросовестности Ларисы Орловой, аргументируя свои слова тем, что она заказала проект, как только была устранена реестровая ошибка. Татьяна Баранова заметила, что с этим можно было бы согласиться, если бы строительство началось после согласования проекта. В нашей истории здание появилось при отсутствии проекта и разрешения на строительство.

Следующее судебное заседание состоится в апреле. Попытки представить новый дом на берегу озера в качестве места для хранения лодочного инвентаря выглядят, мягко говоря, неубедительно. Но, видимо, по-другому объяснить, не выходя за рамки действующего законодательства, строительство здания на земельном участке, арендованном для возведения причальных сооружений, ответчик не в состоянии. Учитывая, что местная власть проявляла заметную пассивность в решении вопроса о сносе сомнительного строения, принципиально важно, что как минимум один житель Заозерья внимательно следит за происходящим. Мы тоже будем наблюдать за этим процессом.

В последнее десятилетие в Карелии, как мы не раз убеждались, наметилась тенденция по варварскому освоению берегов рек и озер, являющихся самыми привлекательными территориями для возведения частных коттеджей, туристических баз и отелей. В настоящее время идет сразу несколько громких судебных процессов, связанных с сомнительным предоставлением лакомых земельных участков. Остановить растаскивание прибрежных территорий можно только в том случае, если законодательство в нашей республике превратится из декларативных требований в реально действующие правила, обязательные для всех. В первую очередь для тех, у кого за спиной есть серьезный административный ресурс.