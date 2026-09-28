Поставлена точка в капитальном скандале с некапитальным домом

Верховный суд Карелии высказался по поводу строения на берегу Логмозера

Фото: Антонина Кябелева

Тянущаяся несколько лет история с возведением дома в Заозерье на берегу Логмозера на днях завершилась в Верховном суде Карелии. Появление строения, оказавшегося предметом судебного спора, скандальна, с какой бы стороны на нее не взглянуть.

Изначально, в далеком 2013 году, земельный участок на берегу Логмозера был предоставлен в аренду индивидуальному предпринимателю для строительства причальных сооружений. Их, правда, он возводить не стал. В декабре 2023 года он переуступил права аренды Орловой. Причальных сооружений не появилось, зато в рекордные сроки на участке построили дом.

Внешне неуклюжее строение выросло в непосредственной близости от автодороги. Причем ухитрилось залезть и на 20-метровую береговой полосу. В общем, у местных жителей не было ни малейшего шанса не увидеть эту новостройку и не усомнится в законности ее возведения.

Подробности здесь.