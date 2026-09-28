Мирная жительница погибла при ударе по Белгородской области

Женщина не пережила атаку на российский регион

Фото "Петрозаводск говорит"

Мирная жительница из Белгородской области погибла в результате воздушной атаки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По словам чиновника, трагедия случилась в Борисовском округе. Женщина не пережила удар противника. Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибшей. Также он отметил, что в Грайворонском округе ранения получил мужчина, он лечится амбулаторно.

Чиновник добавил, что за последние сутки противник около ста раз атаковал область. Удары были нанесены по Белгороду и 12 округам.

Ранее сообщалось о том, что женщина и трое детей погибли на пожаре в Алтайском крае.