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28 сентября 2026
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Россия

Мирная жительница погибла при ударе по Белгородской области

Женщина не пережила атаку на российский регион
Скорая помощь
Фото "Петрозаводск говорит"

Мирная жительница из Белгородской области погибла в результате воздушной атаки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По словам чиновника, трагедия случилась в Борисовском округе. Женщина не пережила удар противника. Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибшей. Также он отметил, что в Грайворонском округе ранения получил мужчина, он лечится амбулаторно.

Чиновник добавил, что за последние сутки противник около ста раз атаковал область. Удары были нанесены по Белгороду и 12 округам.

Ранее сообщалось о том, что женщина и трое детей погибли на пожаре в Алтайском крае.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Женщина и трое детей сгорели в собственном доме

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