Форвард из Карелии дебютировал в Континентальной хоккейной лиге

Виктор Андрейченко сыграл три матча в Континентальной хоккейной лиге

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22-летний карельский форвард Виктор Андрейченко подписал контракт с нижекамским «Нефтехимиком» и уже провел три матча в Континентальной хоккейной лиге, в одном из которых отметился результативной передачей. Об этом сообщили в паблике Училища олимпийского резерва в Кондопоге.

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По данным источника, свой путь в спорте Андрейченко начинал с выступлений за команду училища «СКА-ГУОР-Карелия» в Национальной молодёжной хоккейной лиге.

В 2021 году талантливого нападающего заметили в Санкт-Петербурге, и он три сезона провел в «Академии СКА», а сезон 2024/25 отыграл за «СКА-1946».

После был переход в нефтекамский «Торос» и выступления в Высшей хоккейной лиге. В 57 матчах форвард набрал 26 очков. Результат говорил сам за себя - спортсмен готов решать более серьезные задачи.