Двух бойцов СВО похоронили в Карелии в воскресенье

В Суоярвском округе простились с Игорем Козловским и Егором Замысловым

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В Суоярвском округе в воскресенье, 27 сентября, прошли церемонии прощания с двумя военнослужащими - участниками специальной военной операции. Об этом стало известно из официальных источников.

Так, в поселке Тойвола простились с Игорем Козловским. Он получил тяжелые ранения и умер в госпитале 11 сентября. Мужчине был 51 год. Он был командиром отделения артиллерийского взвода.

В Суоярви проводили в последний путь сержанта Егора Замыслова. Он был старшим стрелком мотострелкового отделения. В 2023 году мужчина спас своего раненого товарища, эвакуировав его с поля боя, за что был удостоен государственной награды «За спасение погибавших». Наш земляк погиб 9 сентября. Ему было 33 года.

Ранее сообщалось о том, что в результате атаки противника погибла мирная жительница Белгородской области.