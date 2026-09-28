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28 сентября 2026
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Происшествия

Лесовоз перевернулся на федеральной трассе «Сортавала» в Карелии

Молодой мужчина госпитализирован после ДТП в Лахденпохском округе
Опрокинувшийся лесовоз
Фото: госкомитет по ОЖ и БН

Сегодня в 7:38 на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП на 226-м километре трассы «Сортавала» в Лахденпохском округе. Об этом сообщает госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

На место выехали спасатели из Лахденпохьи. Выяснилось, что на дороге перевернулся лесовоз Volvo. В результате аварии 30-летний водитель большегруза получил травмы. Он был доставлен в Сортавальскую ЦРБ. Движение в месте ДТП было затруднено. Спасатели освободили проезжую часть. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что два автомобиля жестко столкнулись на грунтовой дороге в Беломорском округе.

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