Водитель и пассажир пострадали в перевернувшейся машине в Карелии

Легковой автомобиль вылетел в кювет с дороги в Медвежьегорском округе

Фото ГАИ

В полночь 27 сентября в Медвежьегорском округе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, инцидент случился на дороге Медвежьегорск - Толвуя - Великая Губа. 23-летний водитель автомобиля Kia Cerato не удержал машину на проезжей части, она вылетела в кювет и перевернулась. В аварии помимо водителя пострадал его 37-летний пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что ребенок-водитель разбил автомобиль на одной из дорог в Карелии.