Жители Карелии могут закрыть больничный лист без посещения поликлиники

В республике стал доступен сервис закрытия больничного через мессенджер «МАКС», который развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом России

Фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия

Чат-бот «Карелия.К врачу» в мессенджере «МАКС» помогает записаться к специалисту, отменить визит, проверить текущие записи и оформить телемедицинскую консультацию. А теперь через него можно закрыть и больничный - лично в поликлинику идти не нужно.

Закрывать электронный листок нетрудоспособности через приложение «МАКС» удобно и просто. Чтобы воспользоваться этой возможностью, при открытии больничного необходимо сообщить врачу, что планируете его закрыть дистанционно.

Инструкция для закрытия больничного без посещения медицинского учреждения проста:

− откройте чат-бот в приложении «МАКС»;

− авторизуйтесь, указав СНИЛС, дату рождения или через Госуслуги;

− выберите запись на онлайн-консультацию;

− укажите цель визита – закрытие больничного листа.

После подтверждения записи на онлайн-консультацию в «МАКС» придет уведомление о предстоящем онлайн-приеме.

Дистанционное закрытие возможно не во всех случаях. Оно подойдет при легких формах ОРВИ, что особенно актуально в сезон роста заболеваемости, а также при обострении хронических болезней в стабильной ремиссии, но только если врач может объективно оценить состояние пациента на расстоянии.

Ключевое условие дистанционного закрытия больничного - уверенность врача в том, что пациент полностью выздоровел. Убедиться в этом специалист должен во время телемедицинской консультации. Если у него возникнут сомнения, что человек готов вернуться к работе, он пригласит его на очный приём.

Найти сервис в «МАКС» можно пройдя по ссылке в веб-версии или набрав в поиске: @karelia_k_vrachu_bot.

Помните: официальные чаты-боты имеют галочку верификации.