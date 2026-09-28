Стало известно, когда пропадут «скрытые патрули» с дорог Карелии

В ГАИ Карелии сообщили о количестве нарушений, зафиксированных «скрытыми патрулями»

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о сроках работы «скрытых патрулей» на дорогах республики, итогах их работы и количестве нарушений, связанных с выездом на «встречку».

По данным источника, профилактические мероприятия с применением скрытого патрулирования на дорогах Карелии будут продолжены до 31 октября.

За 8 месяцев инспекторы зафиксировали около 2500 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, где Правилами дорожного движения это делать запрещается. При этом почти 100 нарушений зафиксировали «скрытые патрули».

Отмечается, что сотрудники ГАИ находятся в гражданских автомобилях и фиксируют нарушения водителей на видео, а затем передают информацию о нарушителе ближайшему патрулю. Далее автомобиль останавливают и оформляют протокол об административной ответственности.