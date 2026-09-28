В Карелии продлен донабор в Молодежное правительство

Всего в консультативно-совещательном органе при региональном кабмине открыто 5 вакансий

Фото: Молодежное правительство Республики Карелия (ВК)

Об этом сообщили в паблике Управления по молодежной политике.

Молодёжное правительство работает при региональном кабмине как консультативно-совещательный орган. Участие в нём позволяет молодым жителям республики влиять на её социально-экономическое развитие и войти в региональный кадровый резерв.

Донабор ведется на пять постов: министра промышленности и торговли; председателя комитета по ценам и тарифам; председателя комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору; начальника управления труда и занятости; начальника управления по молодежной политике.

Участвовать могут граждане России от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие в Карелии. Обязательный пакет документов - анкета-заявка и резюме по установленным шаблонам, проект с предложениями по решению актуальных социальных или экономических проблем региона (в рамках полномочий выбранной должности) и согласие на обработку персональных данных.

Досье можно дополнить по желанию характеристикой с места учёбы или работы, документами о членстве в молодёжных общественных объединениях и портфолио с дипломами, грамотами и рекомендательными письмами.

Заявки принимаются до 9 октября на электронную почту mol@mol.gov10.ru, а все необходимые шаблоны и образцы документов доступны для скачивания здесь.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (8142) 44-52-74 или по указанному адресу электронной почты.