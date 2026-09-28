Жители Финляндии избегают покупать недвижимость под воздействием ИИ

Искусственный интеллект негативно повлиял на ситуацию с кризисом на рынке жилья в Финляндии

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Искусственный интеллект внес свою ложку дегтя в продажи жилья в Финляндии. С 2026 года покупатели стали проявлять особенную осторожность при сделках с недвижимостью, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Прежде чем прийти на первый просмотр объекта, потенциальные покупатели запрашивают у риэлтора многочисленные документы или отправляют анкету с десятками вопросов. В их числе есть те, которые совершенно не относятся к продаваемому объекту. Все они сгенерированы ИИ.

Например, при покупке квартиры в многоквартирном доме требуют сведения о дренажной системе или о проведённых исследованиях грунта.

Кроме того, искусственный интеллект часто соглашается с опасениями покупателей, хотя для этого нет никаких реальных оснований.