Коммунальная война становится криминальной в центре Петрозаводска

На Ленина, 4 разборки между соседями дошли до рукоприкладства

фото: Петрозаводск говорит

Ленина, 4 – это самый центр города, напротив здания городской администрации. Рядом набережная, казалось бы, живи да радуйся. Но когда заходишь во двор, уже многое становится понятно. Фасады не покрашены, на них сэкономили. А то, что внутри дома – трудно себе вообразить. Оказывается, это длинные коридоры и комнаты. Два туалета, один душ и одна кухня на десять комнат. Управляющая компания не делает ничего. Если что-то случается – жильцы собирают деньги и ремонтируют за свой счёт.

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С четвёртого этажа на третий чуть ли не каждый день льётся вода. Из-за плохой проводки высока вероятность возникновения пожара.

Соседи на третьем этаже живут дружно, поддерживают друг друга. Вместе справляются с трудностями. Но трудностей становится слишком много. Ольга Логинова купила эту комнату 10 лет назад, ещё и не полностью закрыла ипотеку, а в ней уже придётся делать ремонт.

Самое страшное в этой истории, что коммунальная война становится криминальной. После того, как жильцы третьего этажа обратились в прокуратуру, на четвёртый этаж дома приходила комиссия. А потом вечером незнакомый мужчина пришёл в комнату Ольги Логиновой и ударил её по голове. Ольга написала заявление в полицию, будет разбирательство. Но нам кажется, что к решению проблем этого дома должны подключиться, как минимум, управляющая компания и городские власти.