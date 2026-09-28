Россиянам назвали самые полезные для зрения продукты

Жирную рыбу рекомендуют есть для профилактики проблем со зрением

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Офтальмолог Елена Баркевич перечислила лучшие продукты для здорового зрения. Слова специалиста приводит News.ru.

По данным специалиста, в число продуктов, которые надо есть для профилактики проблем со зрением, входят жирная рыба, яйца, печень, листовая зелень, хурма. В моркови и чернике содержится витамин А - он также очень важен для глаз. Его нехватка может привести к необратимым изменениям.

Помимо этого, такие вещества как лютеин и зеаксантин также важны для зрения. Их можно получить из шпината, капусты и яичного желтка, добавила Баркевич.

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