Пряжа побила собственный рекорд

«Кросс нации — 2026» объединил сотни любителей бега в Карелии

Фото: Елена Трукшанина

В минувшие выходные поселок Пряжа превратился в центр притяжения для всех, кто не представляет свою жизнь без движения. Традиционный всероссийский забег «Кросс нации» вновь прошел на привычном месте – у местного Дома культуры, но в этот раз масштаб события превзошел все ожидания.

На старт вышли более 300 участников. География забега впечатляет: поддержать спортивную традицию приехали не только жители Пряжи, но и гости из Ведлозера, Эссойлы, Чалны, Святозера, Матросов, Прионежского района и даже Петрозаводска.

Особую атмосферу празднику придала поддержка болельщиков. Педагоги Ведлозерской школы не скрывали эмоций, поздравляя своих подопечных:

«Наша команда показала отличные результаты! Гордимся каждым участником – вы все большие молодцы. Спасибо за смелость, упорство и настоящий спортивный характер. Вы достойно представили нашу школу!»

Image

Этот день в очередной раз подтвердил простую истину: «Кросс нации» – это не только про секунды и медали. Это праздник, который стирает границы между возрастами и профессиями, объединяя людей вокруг общей любви к спорту и здоровому образу жизни.