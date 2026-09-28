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28 сентября 2026
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Общество

Мошенники стали разыгрывать топливную тему

Аферисты предлагают получить топливные бонусы за установку приложения АЗС
На АЗС
Фото: «Петрозаводск говорит»

Мошенники стали бить в болевую точку автомобилистов — топливо. Преступники заманивают будущих жертв на сайты-двойники известных нефтегазовых компаний России и предлагают скачать якобы приложение АЗС. В качестве подарка доверчивым россиянам обещают информацию о наличии топлива на автозаправках и скидки.

Давление на водителей оказывают и позитивные, но фиктивные отзывы автомобилистов, загрузивших программу.

В результате вместо полезного приложения пользователи получают вирусные файлы, что грозит потерей личных данных, пишут «Известия».

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Коммунальная война становится криминальной в центре Петрозаводска

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