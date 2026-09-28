Мошенники стали разыгрывать топливную тему

Аферисты предлагают получить топливные бонусы за установку приложения АЗС

Фото: «Петрозаводск говорит»

Мошенники стали бить в болевую точку автомобилистов — топливо. Преступники заманивают будущих жертв на сайты-двойники известных нефтегазовых компаний России и предлагают скачать якобы приложение АЗС. В качестве подарка доверчивым россиянам обещают информацию о наличии топлива на автозаправках и скидки.

Давление на водителей оказывают и позитивные, но фиктивные отзывы автомобилистов, загрузивших программу.

В результате вместо полезного приложения пользователи получают вирусные файлы, что грозит потерей личных данных, пишут «Известия».