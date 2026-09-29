Названы даты проведения осенней сельхозярмарки в Петрозаводске

Товары производителей из России и Белоруссии можно будет приобрести на Ярмарочной площади

Фото "Петрозаводск говорит"

В Петрозаводске с 9 по 13 октября состоится традиционная осенняя ярмарка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным источника, торговля развернется на Ярмарочной площади на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Инженерной. Ежедневно торговые ряды будут работать с 9 до 19 часов. Традиционно жители карельской столицы смогут приобрести свежие овощи, рыбу, мясо, мед, ягоды, сыры и другую продукцию карельских производителей, а также участников из других регионов России и Белоруссии.

Ранее россиянам назвали самые полезные для зрения продукты. Некоторые из них наверняка можно будет купить на ярмарке.