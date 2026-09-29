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29 сентября 2026
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Погода

Во вторник в столице Карелии существенных осадков не ожидается

Прогноз погоды на 29 сентября в Карелии и Петрозаводске
Река в парке
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 29 сентября. 

По прогнозам синоптиков, во вторник в республике будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +10...+15°С. 

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +12...+14°С.

По прогнозу российского гидрометцентра: в Калевале +11 °C, 

в Кеми +14 °C, 

в Кондопоге +14 °C, 

в Медвежьегорске +13 °C, 

в Олонце +14 °C, 

в Пудоже +14 °C, 

в Сегеже +13 °C, 

в Сортавале +14 °C, 

в Суоярви +13 °C.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: В большинстве районов Карелии 29 сентября пройдут дожди

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