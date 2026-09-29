Во вторник в столице Карелии существенных осадков не ожидается

Прогноз погоды на 29 сентября в Карелии и Петрозаводске

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 29 сентября.

По прогнозам синоптиков, во вторник в республике будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +10...+15°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +12...+14°С.

По прогнозу российского гидрометцентра: в Калевале +11 °C,

в Кеми +14 °C,

в Кондопоге +14 °C,

в Медвежьегорске +13 °C,

в Олонце +14 °C,

в Пудоже +14 °C,

в Сегеже +13 °C,

в Сортавале +14 °C,

в Суоярви +13 °C.