Медведь спасался от туристов на дереве в Карелии

На севере республики путешественники повстречали хищника во время отдыха

Фото: Алиса ИИ

На севере Карелии медведь был вынужден забраться на дерево после встречи с группой туристов. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, путешественники повстречали медвежонка на берегу реки Пистайоки, протекающей по территории Лоухского и Калевальского районов. Любопытный зверь вышел к лагерю из леса. Туристы, однако, не растерялись и начали отпугивать хищника громкими гудками. Удивленный такими звуками мишка молниеносно взлетел на ближайшее дерево, откуда продолжил некоторое время с интересом изучать людей, после чего спустился и отправился восвояси.

«Наглядное пособие, почему не стоит спасаться от медведей на деревьях», - говорится в сообщении.

Ранее в августе-сентябре в России более 20 человек погибли после встреч с медведями. В основном, трагические происшествия фиксировались в Восточной Сибири. Однако в конце сентября зверь задрал насмерть охотника и на Северо-Западе. А на днях следы хищника обнаружили в одном из районов Петрозаводска.