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29 сентября 2026
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Россия

Путин увеличил штатную численность Вооруженных Сил России

На 15,5 тысячи военнослужащих увеличены ВС страны
Военный билет
Фото "Петрозаводск говорит"

Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных Сил России. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов 28 сентября и вступил в силу немедленно.

Согласно документу, штатная численность ВС установлена в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Предыдущий указ президента, опубликованный в конце июля, устанавливал штатную численность Вооруженных Сил в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военных. Таким образом, ВС увеличились на 15,5 тысячи человек.

Правительству поручено выделить министерству обороны средства на реализацию указа.

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