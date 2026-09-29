Путин увеличил штатную численность Вооруженных Сил России

На 15,5 тысячи военнослужащих увеличены ВС страны

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Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных Сил России. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов 28 сентября и вступил в силу немедленно.

Согласно документу, штатная численность ВС установлена в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Предыдущий указ президента, опубликованный в конце июля, устанавливал штатную численность Вооруженных Сил в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военных. Таким образом, ВС увеличились на 15,5 тысячи человек.

Правительству поручено выделить министерству обороны средства на реализацию указа.

Ранее сообщалось о том, что взрыв прогремел на территории академии настольного тенниса в российском городе.