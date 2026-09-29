За неуважение к сплошной двойной на севере Карелии придется ответить

Серьезное нарушение выявил рейд «Скрытый контроль» в Беломорске

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

О нарушениях правил дорожного движения, зафиксированных в Беломорске, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Так, во время рейда дорожные полицейские остановили автомобиль, водитель которого совершил опасный маневр – обгон под запрещающим знаком и по сплошной линии разметки. В отношении нарушителя оформили административный материал. Нарушение влечет за собой серьезные последствия, отметили автоинспекторы: штраф в размере 7 500 рублей или лишение прав до полугода.

Также в поле зрения инспекторов попал автомобиль с пленками на передних боковых стеклах. Это ограничивает обзор с места водителя и тоже является нарушением ПДД. Наказание для автовладельца – предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Ранее пьяный водитель попался сотрудникам ГАИ в Пудоже.