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29 сентября 2026
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Россия

Женщина разбилась насмерть, спасаясь от пожара в столице

В Москве устанавливаются обстоятельства трагического пожара в многоэтажке
Пожар в Москве
Фото прокуратуры Москвы

В Москве женщина выпала из окна при попытке спастись от пожара. Она погибла, сообщает прокуратура столицы.

По данным источника, возгорание случилось в ночь на 29 сентября в многоэтажном доме на улице Кулакова. При попытке спастись из охватившего квартиру пламени из окна выпали женщина и мужчина. Горожанка не выжила, ее спутник госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

Назначена экспертиза для определения точной причины произошедшего пожара. Проводится проверка, ее ход взят на контроль надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что 15 человек погибли при пожаре на заводе по производству фейерверков в российском регионе.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Путин увеличил штатную численность Вооруженных Сил России

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