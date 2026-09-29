Странную рыбу годами продавали жителям Карелии

В Беломорском округе местных жителей будут судить по делу о незаконном сбыте продукции

Фото прокуратуры Карелии

В Беломорском округе перед судом предстанут местные жители. Они обвиняются в сбыте продовольственных товаров без маркировки в особо крупном размере, сообщает прокуратура республики.

По данным ведомства, с 2018 по 2024 год обвиняемые хранили на складе рыбную продукцию без маркировки и торговали ей как на территории Карелии, так и за пределами республики. Коммерсанты предлагали покупателям продукцию из таких видов рыбы как сельдь, корюшка, навага, судак, горбуша, камбала.

Полицейские раскрыли бизнес. Было изъято более 55 тонн товаров на общую сумму более 9,5 миллиона рублей. Экспертиза признала продукцию непригодной для употребления.

Дело направлено в Беломорский суд для рассмотрения по существу.

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