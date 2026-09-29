«Троллейбус Победы» проедет по Петрозаводску

Через несколько часов по Петрозаводску проедет «Троллейбус Победы»

Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня, 29 сентября, по улицам Петрозаводска проедет «Троллейбус Победы». Его выход на линию связан с 81-й годовщиной освобождения Карелии от фашистских захватчиков. Об грядущем мероприятии сообщили в паблике администрации города.

Троллейбус № 4 с бортовым номером 524 отправится в 14:49 с конечной станции «Станция Петрозаводск-Товарная». В его салоне агитбригада исполнит известные песни и стихи о войне.

Ранее Национальный архив Карелии опубликовал сводные списки погибших и выживших пассажиров баржи № 485, затонувшей после обстрела в 1941 году.