Около трех десятков человек тушили полыхавшую дачу в Прионежье

Крупный пожар произошел в дачном кооперативе «Машиностроитель»

Фото: Петрозаводск говорит

Серьезный огненный инцидент произошел вечером в минувший понедельник, 28 сентября, в одном из дачных кооперативов Прионежья. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС Карелии в ежедневной сводке.

В 20:43 на пульт дежурного пожарной охраны поступил сигнал о пожаре на улице Первая линия в СНТ «Машиностроитель» – загорелся дачный дом.

Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работали 6 единиц техники. Пожар тушили 28 специалистов, в числе которых были и представители добровольной пожарной дружины Петрозаводска.

Причины пожара и ущерб выясняются.



