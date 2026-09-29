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29 сентября 2026
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Происшествия

Около трех десятков человек тушили полыхавшую дачу в Прионежье

Крупный пожар произошел в дачном кооперативе «Машиностроитель»
Пламя огня
Фото: Петрозаводск говорит

Серьезный огненный инцидент произошел вечером в минувший понедельник, 28 сентября, в одном из дачных кооперативов Прионежья. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС Карелии в ежедневной сводке.

В 20:43 на пульт дежурного пожарной охраны поступил сигнал о пожаре на улице Первая линия в СНТ «Машиностроитель» – загорелся дачный дом. 

Как уточнили в ведомстве, на месте происшествия работали 6 единиц техники. Пожар тушили 28 специалистов, в числе которых были и представители добровольной пожарной дружины Петрозаводска.

Причины пожара и ущерб выясняются.

 

 

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