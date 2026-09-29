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29 сентября 2026
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Россия

Россиянина обязали выплатить деньги экс-жене за слухи о немытой посуде

Житель столицы на Неве обвинял бывшую супругу в антисанитарии дома
Грязная посуда в раковине
Фото создано с помощью Алиса AI

Житель Санкт-Петербурга решил насолить бывшей супруге. Мужчина утверждал, что после развода условия жизни его сына, проживавшего с матерью, ухудшились: дома — горы немытой посуды и разбросанной одежды, у ребенка нет отдельного места для игр и ходит он в одежде не по сезону.

Мужчина разослал жалобы в органы опеки, прокуратуру и детский сад.

Проверка органов опеки опровергла обвинения бывшего мужа, а психолог установил отсутствие какого-либо негативного воздействия на ребенка со стороны матери.

В итоге историей между бывшими супругами занимался суд, который обязал мужчину опровергнуть озвученные им сведения и выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей, сообщает «Деловой Петербург».

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