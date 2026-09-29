Двое юношей на велосипеде пострадали в ДТП в Петрозаводске

В Сулажгоре электровелосипед столкнулся с легковым автомобилем

Фото ГАИ

Под вечер 28 сентября в Петрозаводске на улице Сулажгорской произошло ДТП, в котором пострадали двое юношей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, 18-летний водитель электровелосипеда при выполнении левого поворота не уступил дорогу автомобилю Chery под управлением 56-летнего мужчины. В аварии помимо водителя велосипеда пострадал его 16-летний пассажир. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что легковой автомобиль выбросило с трассы в Карелии после встречи с лосем.