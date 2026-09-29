После встречи с лосем легковушку отбросило за пределы трассы в Карелии

Женщина пострадала в ночном ДТП в Прионежье

Фото: Паблик отряда противопожарной службы Прионежского района

ДТП произошло сегодня, 29 сентября, около полуночи на 433-м километре федеральной автодороги «Кола». Там легковой автомобиль столкнулся с лосем, рассказали в отряде противопожарной службы Прионежского района.

В 00:18 спасателям поступил сигнал о дорожно-транспортном происшествии. Прионежские пожарные выехали для оказания помощи попавшим в аварию и ликвидации последствий ДТП.

Как уточнили в источнике, в результате столкновения машины с лосем автомобиль отбросило за пределы проезжей части – он оказался в кювете в лесу.

Image Фото: Паблик отряда противопожарной службы Прионежского района

На месте происшествия пожарные провели осмотр и отключили аккумулятор в автомобиле.



В аварии пострадала женщина-пассажир, ее оперативно передали бригаде скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее автомобиль улетел в реку после встречи с лосем в Карелии.