Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам четыре единицы оружия

Сотрудники Росгвардии составили девять протоколов об административных правонарушениях на прошлой неделе

Фото создано с помощью Алиса AI

Росгвардейцы и сотрудники республиканского МВД провели на прошлой неделе 95 проверок сохранности огнестрельного оружия: у граждан – 91, у юридических лиц — 4, сообщили в пресс-службе ведомства.

За это время составлено девять протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. Изъято шесть единиц оружия. Жители Карелии добровольно сдали четыре единицы оружия.

В Росгвардии напомнили, что владелец оружия лично несёт предусмотренную законом ответственность за нарушение требований хранения, а также за утрату принадлежащего ему оружия.