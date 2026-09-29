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29 сентября 2026
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Общество

Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам четыре единицы оружия

Сотрудники Росгвардии составили девять протоколов об административных правонарушениях на прошлой неделе
ружье и патроны лежат на столе
Фото создано с помощью Алиса AI

Росгвардейцы и сотрудники республиканского МВД провели на прошлой неделе 95 проверок сохранности огнестрельного оружия: у граждан – 91, у юридических лиц — 4, сообщили в пресс-службе ведомства.

За это время составлено девять протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. Изъято шесть единиц оружия. Жители Карелии добровольно сдали четыре единицы оружия.

В Росгвардии напомнили, что владелец оружия лично несёт предусмотренную законом ответственность за нарушение требований хранения, а также за утрату принадлежащего ему оружия.

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