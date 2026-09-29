Перейти к основному содержанию
29 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Пожарные остановили подбиравшийся к постройкам огонь в поселке Лоухи

Ночью в поселке Лоухи сгорела баня
пожарные тушат баню
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Сегодня ночью, 29 сентября, лоухские пожарные тушили пылающие постройки. О пожаре на севере Карелии рассказали в республиканском Госкомитете по безопасности.

В 01:19 в единую службу спасения поступил сигнал о пожаре на улице Советская в поселке Лоухи – там огонь охватил частную баню.

Пожар  был полностью потушен в 01:51. Огнеборцы остановили распространение огня на соседние строения.

сгоревшая постройка
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра. В результате пожара сгорели две хозяйственные постройки.

При пожаре никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Около трех десятков человек тушили полыхавшую дачу в Прионежье

Метки