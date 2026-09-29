Пожарные остановили подбиравшийся к постройкам огонь в поселке Лоухи

Сегодня ночью, 29 сентября, лоухские пожарные тушили пылающие постройки. О пожаре на севере Карелии рассказали в республиканском Госкомитете по безопасности.
В 01:19 в единую службу спасения поступил сигнал о пожаре на улице Советская в поселке Лоухи – там огонь охватил частную баню.
Пожар был полностью потушен в 01:51. Огнеборцы остановили распространение огня на соседние строения.
Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра. В результате пожара сгорели две хозяйственные постройки.
При пожаре никто не пострадал, уточнили в ведомстве.