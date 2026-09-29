Студотряды Карелии поучаствовали во всероссийском слете «Труд в ТОПе!»

Представители республики заняли два первых места в творческих номинациях и представили проекты, которые теперь могут получить поддержку

Фото: Студенческие отряды Карелии (ВК)

В Уфе прошел Всероссийский слет трудовых отрядов подростков, собравший более 350 участников Российских студенческих отрядов из 60 регионов России. В их число вошли подростки из Карелии, сообщает региональное Управление по молодежной политике.

Слет "Труд в ТОПе!" в очередной раз доказал: труд — это лучший старт для подростка. В трудовых отрядах подростков ребята не просто пробуют профессии — они учатся ответственности, командной работе и тому, как своими руками делать что-то важное для страны. Мы видим, как растет интерес к направлению трудовых отрядов подростков. У подростков есть запрос на реальную занятость и созидательную деятельность, и наша задача – дальше создавать для ребят эти возможности,

— прокомментировал руководитель (командир) Центрального штаба РСО Ярослав Зубащенко.

Программа слета включала конкурсные площадки, где ребята показывали знания и навыки, полученные в отрядах, а также выставку работодателей, лекции и проектные сессии. Для гостей из разных регионов организовали экскурсии по городу. Отдельно прошла защита проектов на площадке Росмолодёжь.Гранты: авторы социально значимых инициатив могли претендовать на сумму до одного миллиона рублей. Завершилось все совещанием руководителей трудовых отрядов подростков из регионов.

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Подростки из Карелии выступили с творческими номерами, поучаствовали в конкурсе руководителей, представили свои проекты по развитию движения трудовых отрядов подростков. В результате карельские школьники заняли два первых места в творческом фестивале в номинациях «Авторское слово» и «Сольный танец».

Также в список проектов, рекомендованных к получению поддержки в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты, вошли два проекта подростков из Карелии: «Слёт трудовых отрядов подростков "Топ Слёт-2027"» и «Волонтёрский отряд "СЕВЕР"».

Российские студенческие отряды — масштабное трудовое движение молодежи в стране. Ежегодно в них работают сотни тысяч молодых людей: они получают первый трудовой опыт, достойную зарплату и вносят весомый вклад в развитие России. Перед летним сезоном участники могут бесплатно освоить дополнительную рабочую профессию — с 2021 года этой возможностью воспользовались более 170 тысяч человек.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.