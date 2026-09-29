Парапланерист загорелся во время полета рядом с Карелией

Парапланерист упал – с жуткими травмами мужчину госпитализировали

Фото: Петрозаводск говорит

Происшествие случилось вечером в понедельник, 28 сентября, в Ленобласти. Около 17:30 вблизи деревни Капорское упал 46-летний парапланерист, сообщили в пресс-службе Западного следственного управления на транспорте Следкома России.

Во время полета у мужчины запутались стропы параплана и оборвался шланг подачи топлива. Произошло возгорание.

Парапланерист выжил, с травмами госпитализирован. У мужчины – ожоги, переломом позвоночника и закрытая черепно‑мозговая травма, рассказало издание 47news.ru.



По факту падения парапланериста в Ленинградской области следователи проводят проверку и устанавливают полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.