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29 сентября 2026
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Происшествия

Парапланерист загорелся во время полета рядом с Карелией

Парапланерист упал – с жуткими травмами мужчину госпитализировали
Скорая помощь
Фото: Петрозаводск говорит

Происшествие случилось вечером в понедельник, 28 сентября, в Ленобласти. Около 17:30 вблизи деревни Капорское упал 46-летний парапланерист, сообщили в пресс-службе Западного следственного управления на транспорте Следкома России.

Во время полета у мужчины запутались стропы параплана и оборвался шланг подачи топлива. Произошло возгорание. 

Парапланерист выжил, с травмами госпитализирован. У мужчины – ожоги, переломом позвоночника и закрытая черепно‑мозговая травма, рассказало издание 47news.ru.

По факту падения парапланериста в Ленинградской области следователи проводят проверку и устанавливают полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

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