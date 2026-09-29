Натовский самолет облетел вокруг российского региона

Американский самолет-разведчик кружится над Калининградской областью

Фото "Петрозаводск говорит"

Самолет-разведчик из США утром 29 сентября кружил над Калининградской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, самолет Bombardier ARTEMIS II взлетел с аэродрома в Румынии и направился на север. Достигнув Калининградской области, он полностью облетел российский регион, не заходя в его воздушное пространство. Цели полета остаются неизвестными.

При этом отмечается, что указанный борт НАТО регулярно выполняет разведывательные полеты около Калининградской области, а также в Черном море.

Ранее сообщалось о том, что железная дорога была атакована во время прохождения пассажирского поезда в российском регионе.