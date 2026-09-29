Пожилые петрозаводчане смогут бесплатно прокатиться в транспорте

Троллейбусы и автобусы карельской столицы станут на один день бесплатными для людей за 60

Фото "Петрозаводск говорит"

В День пожилого человека, 1 октября, общественным транспортом Петрозаводска смогут бесплатно пользоваться люди старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Акция, которая продлится всего один день, затронет все троллейбусные маршруты карельской столицы, муниципальные автобусы №16, 18, 28, 30, 31, 32, 33, а также частные маршруты №9, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 и 26. Бесплатный проезд будет предоставляться при наличии документов, подтверждающих возраст.

Ранее сообщалось о том, что «троллейбус Победы» в очередной раз проедет по Петрозаводску.