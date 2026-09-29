В 2027 году изменится рацион обвиняемых в СИЗО

Обвиняемым в СИЗО начнут выдавать яблоко, куриные яйца, творог

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В правительстве России учли рекомендации Роспотребнадзора и внесли изменения в рацион обвиняемых в следственных изоляторах. Новшества появятся в марте 2027 года, пишет «Деловой Петербург».

В рацион находящихся под стражей также добавлено одно свежее яблоко в неделю, творог (100 г в неделю) и куриные яйца (2 штуки в неделю). Яблоко могут заменить на 150 мл фруктового сока в неделю. Предусмотрены кисели или сушёные фрукты.

Для всех находящихся под стражей сократят нормы хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции, но увеличат норму овощей с 250 до 320–340 г в сутки.

Для осуждённых в рацион добавлено сливочное масло — 10 г в сутки, а суточная норма мяса увеличена с 90 до 100 г. Дополнительное питание для осуждённых, занятых на «вредном» труде, сохранится.