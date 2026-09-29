В Великой Китайской стене пробили тоннели ради удобного вывоза отходов

В Китае задержали экс-главу угольной компании за повреждение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Частные компании два десятилетия разрушали Великую Китайскую стену ради удобного вывоза отходов. О вандализме сообщила «Российская газета» со ссылкой на телеканал CCTV.

По данным источника, на одном из отдаленных участков стены еще в 2007 году пробит тоннель шириной около шести метров. Сквозное отверстие в стене - дело рук одной из компании, занимающейся нелегальной добычей угля. Тоннель помог ей упростить логистику – так появился кратчайший путь к месторождению полезного природного ископаемого.

Отверстием пользовались несколько лет. За это время на стенах появились трещины до 18 метров длиной.

Местные жители неоднократно сообщали о разрушении культурного объекта властям, но они бездействовали вплоть до 2026 года. Весной началось расследование «тоннельной» истории. Экс-главу угольной компании задержали. Стену планируют отремонтировать.

По данным источника, на других участках стены есть аналогичные проломы, когда на них обратят внимание власти и предпримут меры по борьбе с вандализмом – не известно.