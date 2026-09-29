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29 сентября 2026
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Россия

Ребенок погиб из-за собственной шалости в российском городе

Несовершеннолетнего смыло в море с пирса на Сахалине
Шторм на озере
Фото "Петрозаводск говорит"

На Сахалине ребенка смыло в море с пирса, несовершеннолетний погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным источника, трагедия случилась 29 сентября в городе Холмск. В районе Приморского бульвара мальчик перелез через ограждение, после чего его смыло в море волной. На место незамедлительно выехали спасатели и медицинские работники. Тело ребенка без признаков жизни было обнаружено в 20 метрах от берега. Сильное волнение не дает специалистам достать погибшего из воды.

Спасатели призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

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