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29 сентября 2026
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Происшествия

Водитель иномарки разогнался на трассе в Карелии – теперь в больнице

Пожилой водитель и его пассажирка пострадали в ДТП в Пряжинском районе
дтп на трассе
Фото: Госавтоинспекция Карелии

Пожилые жители Пряжинского района попали в больницу после дорожной аварии на трассе «Кола».

ДТП произошло в понедельник, 28 сентября, в 21:30 у поселка Матросы.

По предварительным данным, на 401 километре федеральной автодороги водитель автомобиля Renault неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля ГАЗ. В результате машины столкнулись. 

В аварии травмы получили водитель иномарки 1950 года рождения и его пассажирка 1951 года рождения. 

Пострадавшие – жители Пряжинского района, они госпитализированы.

Госавтоинспекция проводит проверку после аварии.

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