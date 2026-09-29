Водитель иномарки разогнался на трассе в Карелии – теперь в больнице

Пожилой водитель и его пассажирка пострадали в ДТП в Пряжинском районе

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Пожилые жители Пряжинского района попали в больницу после дорожной аварии на трассе «Кола».

ДТП произошло в понедельник, 28 сентября, в 21:30 у поселка Матросы.

По предварительным данным, на 401 километре федеральной автодороги водитель автомобиля Renault неправильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля ГАЗ. В результате машины столкнулись.

В аварии травмы получили водитель иномарки 1950 года рождения и его пассажирка 1951 года рождения.

Пострадавшие – жители Пряжинского района, они госпитализированы.

Госавтоинспекция проводит проверку после аварии.