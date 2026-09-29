Комфортные +15 ожидают жителей Карелии в последний день сентября

Синоптики рассказали о погоде в среду, 30 сентября

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в среду, 30 сентября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно с прояснениями. Ночью на востоке местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днём +10...+15°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днём +13...+15°С. Атмосферное давление будет расти.